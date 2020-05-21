Житель Симферополя предстанет перед судом за изготовление огнестрельного оружия

Прокуратура Центрального района Симферополя направила в суд уголовное дело по факту незаконного изготовления местным жителем огнестрельного оружия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по части 1 статьи 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему)», – отметили в пресс-службе.

По версии следствия обвиняемый, используя деревянный брус, а также иные подручные материалы изготовил самодельное огнестрельное оружие, которое, согласно заключению проведенной экспертизы, пригодно для производства выстрелов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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