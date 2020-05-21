За сутки на Крымскому мосту завернули 22 автомобиля

За истекшие сутки во время выполнения контрольных мероприятий на Крымском мосту 22 автомобиля правоохранители вынуждены были отправить обратно.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По Крымскому мосту 2755 единиц на прибытие за вчера зафиксированы, 12 мы не допустили. На убытие 2796 единиц и 10 выпущены не были, — сообщил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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