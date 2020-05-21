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Коронавирус в Крыму

За сутки на Крымскому мосту завернули 22 автомобиля

14:55 четверг, 21 мая 2020

За истекшие сутки во время выполнения контрольных мероприятий на Крымском мосту 22 автомобиля правоохранители вынуждены были отправить обратно.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По Крымскому мосту 2755 единиц на прибытие за вчера зафиксированы, 12 мы не допустили. На убытие 2796 единиц и 10 выпущены не были, — сообщил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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