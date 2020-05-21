Власти Симферополя обещают реконструировать восемь общественных пространств

Власти запланировали на 2020 год реконструкцию восьми общественных пространств в Симферополе.

Об этом в эфире медиапроекта «На высоте» сообщила глава администрации города Елена Проценко.

«В этом году мы будем ремонтировать, приводить в соответствие восемь общественных территорий. Это будут замечательные зоны отдыха. Архитекторы славно поработали над этими проектами, и проекты сейчас находятся в экспертизе. Как только они выйдут из экспертизы, мы получаем параллельно финансирование, и на 440 млн рублей будут сделаны работы по благоустройству территорий», – рассказала глава горадминистрации.

Проценко уточнила, что восстановленные зоны отдыха будут ориентированы на симферопольцев разных возрастов. «Это будут зоны отдыха, там будет, конечно, парковая мебель, развлечения для детей. И хочу акцент поставить на взрослом населении, потому что люди в возрасте, пенсионеры тоже хотят где-то проводить свой досуг. Раньше здесь в парке играл баян, танцевали. На одной из территорий обязательно будет играть джаз. Люди смогут сидеть и получать удовольствие от этой музыки, – добавила глава горадминистрации. – Будем прислушиваться к пожеланиям наших жителей, которые очень активно ведут себя в социальных сетях, пишут мне не только замечания, но и пожелания».

Кроме того, в этом году в крымской столице в рамках программы «Формирование современной городской среды» проводится третий этап благоустройства Екатерининского сада. Он предусматривает установку уличной мебели, освещения, устройство тротуарной плитки, посев газона, высадку зеленых насаждений и организацию автоматического полива. Также планируется восстановить старый фонтан. Стоимость работ составляет порядка 50 млн руб.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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