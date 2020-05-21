Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон ● Состояние четверых COVID-положительных пациентов в Крыму остается тяжелым ● Крымчан продолжают штрафовать за нарушение масочного режима ● Медсестры из детской инфекционки в Евпатории могли заразить 19 человек ● В Крыму пассажиров поезда сразу отправили в обсерватор
Власти Крыма пообещали начислить доплату сотрудникам обсерваторов
Сотрудники крымских обсерваторов – медработники и технический персонал – получат доплаты за особые условия работы.
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Мы вчера анализировали поступающие обращения, рассмотрели в деталях ситуацию и пришли к выводу, что по обсерваторам необходима доплата сотрудникам. Они две недели находятся вне дома, в замкнутом пространстве, – сказал он. – Дифференциация будет, у врачей чуть больше нагрузка. Тем не менее, по сотрудникам обсерватора принято решение – будет доплата».
Вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская уточнила, что соответствующие изменения в республиканский порядок (постановление №213) внесут до конца текущего дня. В первую очередь доплаты получат сотрудники обсерваторов, которые первыми начали работу – евпаторийский (санаторий «Здравница») и ялтинский (пансионат им. Чехова). «Они получат доплату за апрель. Доплата будет производиться в двойном объеме заработной платы», – сообщила Елена Романовская.
Ранее в социальных сетях появилось видеообращение сотрудников евпаторийского обсерватора по поводу отсутствия доплат за непростые условия труда.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Медсестры из детской инфекционки в Евпатории могли заразить 19 человек. Эпидрасследование продолжается.
Крым закупит 25 тысяч быстрых тестов на COVID-19. Республика Крым закупит новые тесты, способные за 15 минут выявить COVID-19.
Власти готовы развернуть новый обсерватор в Крыму. В Крыму в случае нехватки мест в обсерваторах готовы развернуть новый.
В Севастополе за сутки коронавирусом заболел один человек. В Севастополе по состоянию на утро 21 мая зарегистрирован один новый заболевший COVID-19.
В Крыму хотели через суд отменить режим повышенной готовности
Севастопольский городской суд оставил без рассмотрения иск общественников, оспаривавших указ врио губернатора города Михаила Развожаева о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.
Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон
Роспотребнадзор РФ обновил рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Новые рекомендации в значительной степени обновлены по ходатайству Ростуризма, профильных ведомств и бизнеса.
«Что б они сдохли…» Мэр Алушты высказалась по поводу туристов на пляже видео
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за неосторожную фразу про собак и туристов, сказанную во время заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.
18 мая
Экологи нашли нарушения в Севастопольской бухте
Инспекторы Росприроднадзора провели рейды по Севастопольской и Балаклавской бухте. Во время них были зарегистрированы мночисленные нарушения природоохранного законодательства.