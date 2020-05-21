Власти Крыма пообещали начислить доплату сотрудникам обсерваторов

Сотрудники крымских обсерваторов – медработники и технический персонал – получат доплаты за особые условия работы.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы вчера анализировали поступающие обращения, рассмотрели в деталях ситуацию и пришли к выводу, что по обсерваторам необходима доплата сотрудникам. Они две недели находятся вне дома, в замкнутом пространстве, – сказал он. – Дифференциация будет, у врачей чуть больше нагрузка. Тем не менее, по сотрудникам обсерватора принято решение – будет доплата».

Вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская уточнила, что соответствующие изменения в республиканский порядок (постановление №213) внесут до конца текущего дня. В первую очередь доплаты получат сотрудники обсерваторов, которые первыми начали работу – евпаторийский (санаторий «Здравница») и ялтинский (пансионат им. Чехова). «Они получат доплату за апрель. Доплата будет производиться в двойном объеме заработной платы», – сообщила Елена Романовская.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение сотрудников евпаторийского обсерватора по поводу отсутствия доплат за непростые условия труда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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