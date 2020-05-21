Власти готовы развернуть новый обсерватор в Крыму

В Крыму в случае нехватки мест в обсерваторах готовы развернуть новый.

Об этом на заседании штаба по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

«Уже 100 мест готовы в обсерваторе «Победа». В случае нехватки мест будем его разворачивать. Все указания даны, Росгвардия оповещена. У нас запас на 100 мест есть», - сообщила Елена Романовская.

На данный момент в больницах республики находится более 300 человек, у которых выявлен коронавирус.

«У нас всего 314 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, 181 продолжают лечение и 126 выписаны. По прежнему в наших больницах и «ковидных» госпиталях четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Трое в симферопольской городской больнице, один – в евпаторийской. 143 пациента средней степени тяжести», - сказала вице-премьер.

В ближайшее время все сотрудники обсерваторов получат доплаты, которые уже согласованы с главой РК Сергеем Аксеновым.

«В постановление о стимулирующих выплатах будут внесены изменения, касающиеся оплаты труда всего медицинского и технического персонала. Сотрудники евпаторийского и ялтинского обсерватора получат доплату за апрель, поскольку они запустились первыми. У Минздрава средства на доплату за апрель есть, на май Минфин добавит необходимые средства», - сказала Романовская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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