Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму хотели через суд отменить режим повышенной готовности ● В Севастополе за сутки коронавирусом заболел один человек ● Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса ● Медики Севастополя пожаловались на отсутствие выплат ● Число инфицированных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов
Власти готовы развернуть новый обсерватор в Крыму
В Крыму в случае нехватки мест в обсерваторах готовы развернуть новый.
Об этом на заседании штаба по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
«Уже 100 мест готовы в обсерваторе «Победа». В случае нехватки мест будем его разворачивать. Все указания даны, Росгвардия оповещена. У нас запас на 100 мест есть», - сообщила Елена Романовская.
На данный момент в больницах республики находится более 300 человек, у которых выявлен коронавирус.
«У нас всего 314 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, 181 продолжают лечение и 126 выписаны. По прежнему в наших больницах и «ковидных» госпиталях четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Трое в симферопольской городской больнице, один – в евпаторийской. 143 пациента средней степени тяжести», - сказала вице-премьер.
В ближайшее время все сотрудники обсерваторов получат доплаты, которые уже согласованы с главой РК Сергеем Аксеновым.
«В постановление о стимулирующих выплатах будут внесены изменения, касающиеся оплаты труда всего медицинского и технического персонала. Сотрудники евпаторийского и ялтинского обсерватора получат доплату за апрель, поскольку они запустились первыми. У Минздрава средства на доплату за апрель есть, на май Минфин добавит необходимые средства», - сказала Романовская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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