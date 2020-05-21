Власть
В заповедниках Крыма можно будет останавливаться с палатками
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В заповедниках республики будут определены места для стоянок с палатками и пикников.
Об этом во время онлайн-конференции сообщил директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.
— С палатками можно будет останавливаться, но в определенных местах. Будут установлены конкретно точки, где будут размещаться палаточные лагеря. Мы их обустроим, подготовим, опять же, чтобы минимизировать ущерб. Будут в том числе и пикниковые зоны. Я знаю, что этот вопрос волнует многих ялтинцев, — сообщил Бородин, отметив что такие площадки будут появляться, обустраиваться и приводиться в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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