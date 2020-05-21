В Ялте пьяный мопедист без прав получил 10 суток ареста

От обеспокоенных граждан в полицию г. Ялта поступила информация о неправомерных действиях мопедиста на одной из центральных улиц города, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчина вел себя агрессивно, не мог справиться с управлением транспортным средством, несколько раз совершал наезды на окружающие предметы, своими действиями угрожал безопасности людей. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Ялте.

По внешним признакам местный житель управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения. При этом права управления транспортным средством гражданин не имел.

Также на мопеде отсутствовал государственный регистрационный знак.

Результаты проведенного медицинского освидетельствования подтвердили — водитель действительно нетрезв.

Сотрудниками полиции в отношении гражданина был составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством).

Согласно постановлению суда, злоумышленник признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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