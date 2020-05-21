В школах Севастополя завершился учебный год

Севастопольские школы 20 мая 2020 года досрочно завершили учебный год.

Решение об этом было принято из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в этом году 67 школ города выпустили 6519 выпускников 9 и 11 классов.

«В этом году традиционный праздник «Последнего звонка» образовательные учреждения города проводить не стали из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. Последние месяцы учебный процесс был организован дистанционно с помощью технических средств и интернета», - уточнили в пресс-службе.

Будут ли проводиться выпускные для девяти- и одиннадцатиклассников и в каком виде, решится позже. Рекомендации об этом Министерство просвещения РФ даст ориентировочно 25-26 мая.

Как сообщалось ранее, единый государственный экзамен в этом году пройдет в середине лета, а итоговые экзамены для 9-классников были отменены. Приемная кампания в севастопольских вузах начнется ближе к осени.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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