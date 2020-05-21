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Власть

В школах Севастополя завершился учебный год

Севастопольские школы 20 мая 2020 года досрочно завершили учебный год.

Решение об этом было принято из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в этом году 67 школ города выпустили 6519 выпускников 9 и 11 классов.

«В этом году традиционный праздник «Последнего звонка» образовательные учреждения города проводить не стали из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. Последние месяцы учебный процесс был организован дистанционно с помощью технических средств и интернета», - уточнили в пресс-службе.

Будут ли проводиться выпускные для девяти- и одиннадцатиклассников и в каком виде, решится позже. Рекомендации об этом Министерство просвещения РФ даст ориентировочно 25-26 мая.

Как сообщалось ранее, единый государственный экзамен в этом году пройдет в середине лета, а итоговые экзамены для 9-классников были отменены. Приемная кампания в севастопольских вузах начнется ближе к осени.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Детей в летние лагеря в Крыму могут начать принимать 1 июля. Летняя оздоровительная кампания в детских лагерях России в этом году может начаться 1 июля, но с рядом ограничений – всего в лагерях смогут отдохнуть менее 7 млн детей, а смены могут быть сокращены с 21 до 14 дней.

Как будет проходить Последний звонок-2020 в Крыму. Изобилия белых бантов, стихотворений выпускникам и трогательных слез одиннадцатиклассников на линейках в этом году не будет.

Этим летом в Крыму не откроются пришкольные детские лагеря. Пришкольные летние лагеря не будут работать в этом сезоне.

Власти Крыма рассказали когда и как семьи получат пособия на детей до 18 лет. Республиканские выплаты на детей от 16 до 18 лет крымским семьям начнут выдавать во второй половине июня.

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