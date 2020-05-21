Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса ● Медики Севастополя пожаловались на отсутствие выплат ● Число инфицированных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов ● В Севастополе семилетний ребенок заразился от родителя COVID-19 ● Вирусолог заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса
В Севастополе за сутки коронавирусом заболел один человек
В Севастополе по состоянию на утро 21 мая зарегистрирован один новый заболевший COVID-19.
По данным пресс-службы правительства города, это человек, который контактировал с ранее зараженным.
Кроме того, за сутки после выздоровления было выписано еще четыре человека.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 148 человек. Выздоровело 105 человек, два человека умерли.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 87 человек, в городской больнице №9 – 68. Под наблюдением по месту жительства – 647 человек.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым на утро 21 мая было зарегистрировано 15 новых зараженных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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