Власть
В Севастополе до конца года закроют один из самых популярных пляжей
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В Севастополе приступили ко второй очереди реконструкции парка Победы.
На этот раз ремонт коснется набережной и пляжа.
Как журналистам рассказал вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров, работы должны быть завершены до конца этого года. Благоустройство будет выполнено на площади, которая включает в себя примерно 2/3 прилегающих к пляжу территорий. Треть земли вблизи пляжа принадлежит частникам.
«Мы сейчас общались с предпринимателями, которым принадлежат заведения на первой линии, и они высказали готовность привести свои помещения и прилегающую территорию в соответствии с нашей концепцией – к единому виду. Мы договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все эти вопросы», – отметил Владимир Базаров.
На время проведения работ территория набережной будет закрыта, но проход на пляж останется. Однако, как подчеркнул Базаров, ответственность за жизнь и здоровье граждан никто нести не будет.
Работы будет выполнять ООО «СК-Сервис» – компания, у которой большой опыт опыт строительства набережных в Москве и Краснодарском крае. Стоимость контракта чуть более 100 млн рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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