Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки на Крымскому мосту завернули 22 автомобиля ● Крым закупит 25 тысяч быстрых тестов на COVID-19 ● Власти готовы развернуть новый обсерватор в Крыму ● В Крыму хотели через суд отменить режим повышенной готовности ● В Севастополе за сутки коронавирусом заболел один человек
В Крыму пассажиров поезда сразу отправили в обсерватор
фото © Новости Крыма
В Севастополь прибыл поезд из Санкт-Петербурга с 89 пассажирами.
Но только 66 из них смогли попасть в город после того, как показали пропуск, разрешающий въезд.
«Сегодня на поезде «Санкт-Петербург - Севастополь» прибыло 89 человек, из них 11 человек направляются в обсерватор «Изумруд», 12 человек решили купить билеты в обратном направлении. Все остальные имеют право на пребывание в городе на основании указа врио губернатора Севастополя», - сообщил и. о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Те 12 человек, которые отказались провести две недели в изоляции в обсерваторе, уедут и Севастополя дневным поездом. До этого им запрещено выходить за территорию вокзала. Их охраняет полиция.
Как сообщалось ранее, контроль за приезжающими в Севастополь сохраняется, несмотря на отмену режима самоизоляции. На въездах в город стоят блокпосты, чтобы проехать через них, нужно получить электронный пропуск на сайте правительства. Работать эта схема будет до тех пор, пока не будет введена и отлажена система экспресс-тестов на COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
По мосту за сутки в Крым въехало свыше 2600 автомобилей. За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2651 транспортное средство, выехало 2659.
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