В Крыму пассажиров поезда сразу отправили в обсерватор

фото © Новости Крыма

В Севастополь прибыл поезд из Санкт-Петербурга с 89 пассажирами.

Но только 66 из них смогли попасть в город после того, как показали пропуск, разрешающий въезд.

«Сегодня на поезде «Санкт-Петербург - Севастополь» прибыло 89 человек, из них 11 человек направляются в обсерватор «Изумруд», 12 человек решили купить билеты в обратном направлении. Все остальные имеют право на пребывание в городе на основании указа врио губернатора Севастополя», - сообщил и. о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Те 12 человек, которые отказались провести две недели в изоляции в обсерваторе, уедут и Севастополя дневным поездом. До этого им запрещено выходить за территорию вокзала. Их охраняет полиция.

Как сообщалось ранее, контроль за приезжающими в Севастополь сохраняется, несмотря на отмену режима самоизоляции. На въездах в город стоят блокпосты, чтобы проехать через них, нужно получить электронный пропуск на сайте правительства. Работать эта схема будет до тех пор, пока не будет введена и отлажена система экспресс-тестов на COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

По мосту за сутки в Крым въехало свыше 2600 автомобилей. За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2651 транспортное средство, выехало 2659.

Поездом и через границу: в Крыму в разы вырос поток пассажиров. За последнюю неделю количество россиян, пребывающих в Крым железнодорожным транспортом, увеличилось в два раза.

С 25 мая в Севастополе начнет работу автовокзал. В Севастополе с понедельника, 25 мая, возобновится работа автовокзала. Однако уехать на автобусе можно будет только до населенных пунктов, расположенных на территории Крыма.

В Крыму продлевают льготный проезд для медиков до конца года. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил льготный проезд для медиков до конца года.