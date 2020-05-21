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Происшествия

В Крыму парень подсунул банку поддельную справку о доходах

В Симферополе полицейскими был задержан мужчина, который при оформлении кредита в банке предоставил поддельные документы.

Об этом сообщает МВД России по Республике Крым.

Как выяснилось, 23-летний житель одного из сел Симферопольского района так хотел купить автомобиль, что при оформлении кредита предоставил поддельную справку о доходах. В итоге он получил от учреждения 100 тысяч рублей, однако возвращать долг – не планировал.

После того, как должник банка был задержан, он полностью признал свою вину. Против парня возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или ареста на полгода.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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