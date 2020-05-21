В Крыму хотели через суд отменить режим повышенной готовности

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Севастопольский городской суд оставил без рассмотрения иск общественников, оспаривавших указ врио губернатора города Михаила Развожаева о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя общественной организации «Наш Севастополь» Ольгу Дронову.

«20 мая состоялось заседание. Судья выслушала обе стороны и приняла решение оставить иск без рассмотрения. Конечно, мы будем его обжаловать», – сказала Дронова.

Авторы иска настаивают на том, что указ нарушает пункты Конституции РФ о свободе передвижения и экономической деятельности. При этом, по словам Дроновой, основной аргумент состоит в том, что принятие нормативного акта, затрагивающего предпринимательскую и инвестиционную деятельность, по региональному законодательству не допускается без заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия такого документа.

Иск был подан от имени Виктории Мищенко, которая является членом общественной организации. Документ подготовили юристы «Нашего Севастополя».

В Севастополе режим повышенной готовности действует с 17 марта. Обязательная для всех жителей самоизоляция была введена 1 апреля и закончилась 17 мая. За время пандемии коронавирус диагностирован в регионе у 147 человек, два пациента умерли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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