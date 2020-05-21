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Власть

В Крыму будут судить двух срочников за «дерзкое и циничное» ограбление

09:29 четверг, 21 мая 2020

Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух военнослужащих, обвиняемых в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

Крымский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух военнослужащих по призыву В. и Т., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Органами предварительного следствия двое военнослужащих обвиняются в том, что они в один из дней декабря 2019 года, самовольно покинув воинскую часть, в районе автобусной остановки пгт. Гвардейское Республики Крым с целью хищения имущества подошли к потерпевшему под предлогом попросить сигарету ограбили его. В ходе диалога, действуя дерзко и цинично, напали на потерпевшего, нанесли не менее 10 ударов ногами и руками, в том числе стеклянной бутылкой, и похитив принадлежащий ему мобильный телефон, скрылись с места происшествия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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