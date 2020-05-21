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В Крыму бездомный дважды нарушил режим самоизоляции и получил жилплощадь

20:53 четверг, 21 мая 2020

Бездомному Владимиру Котолопову, которого пытались оштрафовать за нарушение режима самоизоляции, дали комнату в общежитии в Симферополе.

Владимир Котолупов более 20 лет проживал на улице. 26 апреля сотрудники МВД составили на него первый протокол за нарушение режима самоизоляции, а 10 мая – второй. Оба раза его оштрафовали на 1100 рублей. Позже протоколы были отменены.

После этого глава администрации Симферополя Елена Проценко пообещала помочь мужчине с получением комнаты в общежитии и трудоустройством.

«Мне выделили комнату в общежитии. Там есть кухня, ванная комната. Пока нет мебели, но это не проблема, поскольку я официально трудоустроен дворником и сам смогу туда все купить. Повезло и с соседями, очень хорошая семейная пара», - поделился Владимир Котолупов.

Несмотря на то, что ему теперь есть где жить, мужчина не оставляет надежды получить собственную квартиру, которая ему положена как сироте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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