В Керчи и Ленинском районе обезвредили девять авиабомб

Сегодня специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели 3 операции по обезвреживанию 9 взрывоопасных предметов в городском округе Керчь и в поселках Ленинского района.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Первая операция по разминированию началась рано утром в акватории п. Опасный городского округа Керчь. Боеприпасы залегали в 70 метрах от берега на глубине 2,5 метрах. Сообщение о находках ранее поступило от местного рыбака, который проплывая на лодке, заметил их на дне. После детального обследования в указанном месте сотрудниками чрезвычайного ведомства было найдено и идентифицировано 6 единиц осколочных авиабомб весом 10 кг каждая.

Две другие операции проходили в Ленинском районе в полутора километрах от села Юркино, где было обнаружено 2 осколочных авиабомбы (АО-20 и АО-10), и одна фугасная авиабомба весом 50 кг (ФАБ-50) возле села Курортное (район Генеральских пляжей).Фото пресс-службы ГУ МЧС по РК

Найденные снаряды идентифицированы сотрудниками специального Морского отряда Главного управления как боеприпасы времен ВОВ. Все взрывоопасные находки извлечены и доставлены на специальный полигон, где в 13:30 часов были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности. Всего в операции по ликвидации 9 авиабомб участвовало 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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