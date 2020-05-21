Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.5
воздух +14
море +15

Происшествия

В Керчи и Ленинском районе обезвредили девять авиабомб

11:21 четверг, 21 мая 2020
Ленино Керчь

Сегодня специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели 3 операции по обезвреживанию 9 взрывоопасных предметов в городском округе Керчь и в поселках Ленинского района.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Первая операция по разминированию началась рано утром в акватории п. Опасный городского округа Керчь. Боеприпасы залегали в 70 метрах от берега на глубине 2,5 метрах. Сообщение о находках ранее поступило от местного рыбака, который проплывая на лодке, заметил их на дне. После детального обследования в указанном месте сотрудниками чрезвычайного ведомства было найдено и идентифицировано 6 единиц осколочных авиабомб весом 10 кг каждая.

Две другие операции проходили в Ленинском районе в полутора километрах от села Юркино, где было обнаружено 2 осколочных авиабомбы (АО-20 и АО-10), и одна фугасная авиабомба весом 50 кг (ФАБ-50) возле села Курортное (район Генеральских пляжей).Фото пресс-службы ГУ МЧС по РК

Найденные снаряды идентифицированы сотрудниками специального Морского отряда Главного управления как боеприпасы времен ВОВ. Все взрывоопасные находки извлечены и доставлены на специальный полигон, где в 13:30 часов были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности. Всего в операции по ликвидации 9 авиабомб участвовало 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два человека погибли в крупном ДТП в Крыму. В Симферопольском районе произошло тройное ДТП, в котором погибли два человека, сообщает управление ГИБДД МВД по РК.

Били долго: у берегов Херсонеса нашли раненного дельфина. У берегов заповедника «Херсонес Таврический» нашли раненного дельфина.

Спасатели бьют тревогу: в Крыму из-за засухи участились природные пожары. В Крыму спасатели бьют тревогу из-за того, что вновь участились случаи возгораний сухой растительности на открытых территориях.

В Симферополе произошел крупный пожар на территории промзоны. Пожар на территории промзоны произошел в районе Московского шоссе в Симферополе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму хотели через суд отменить режим повышенной готовности

В Крыму хотели через суд отменить режим повышенной готовности

Севастопольский городской суд оставил без рассмотрения иск общественников, оспаривавших указ врио губернатора города Михаила Развожаева о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Власть
В Севастополе до конца года закроют один из самых популярных пляжей

В Севастополе до конца года закроют один из самых популярных пляжей

В Севастополе приступили ко второй очереди реконструкции парка Победы.

Власть
Экологи нашли нарушения в Севастопольской бухте

Экологи нашли нарушения в Севастопольской бухте

Инспекторы Росприроднадзора провели рейды по Севастопольской и Балаклавской бухте. Во время них были зарегистрированы мночисленные нарушения природоохранного законодательства.

Коронавирус в Крыму
Медики Севастополя пожаловались на отсутствие выплат

Медики Севастополя пожаловались на отсутствие выплат

В Севастополе прошла встреча сотрудников скорой медицинской помощи с врио губернатора Михаилом Развожаевым.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации