В Бахчисарайском районе поймали охотника-нелегала

Госинспекторами Минприроды Крыма выявлена и пресечена незаконная охота на территории Бахчисарайского района.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым вблизи села Танковое Бахчисарайского района на территории закрепленного охотничьего угодья Всеармейского военно-охотничьего общества был выявлен и пресечен случай незаконной охоты в запрещенные для охоты сроки.

Правонарушитель находился в лесном массиве с двуствольным гладкоствольным охотничьим ружьем без охотничьего билета единого федерального образца, без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также не имел при себе разрешение на ношение и хранение оружия.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, изъято гладкоствольное охотничье ружье.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым напоминает гостям и жителям Республики Крым о необходимости соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении охоты и ведении охотхозяйственной деятельности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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