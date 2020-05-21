Происшествия
В Бахчисарайском районе поймали охотника-нелегала
Госинспекторами Минприроды Крыма выявлена и пресечена незаконная охота на территории Бахчисарайского района.
Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.
Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым вблизи села Танковое Бахчисарайского района на территории закрепленного охотничьего угодья Всеармейского военно-охотничьего общества был выявлен и пресечен случай незаконной охоты в запрещенные для охоты сроки.
Правонарушитель находился в лесном массиве с двуствольным гладкоствольным охотничьим ружьем без охотничьего билета единого федерального образца, без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также не имел при себе разрешение на ношение и хранение оружия.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, изъято гладкоствольное охотничье ружье.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым напоминает гостям и жителям Республики Крым о необходимости соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении охоты и ведении охотхозяйственной деятельности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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