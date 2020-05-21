Тысячи севастопольцев встали в очередь за пособиями по безработице

Более 4,5 тысячи заявлений на постановку на учет по безработице зарегистрировано в Севастополе по данным Центра занятости.

Половина подавших заявление уже признаны безработными и им назначены выплаты пособий, сообщает НТС со ссылкой на руководителя учреждения Светлану Рендак.

«Уволенным после 1 марта и вставшим на учет положено максимальное пособие в размере 12 тысяч 130 рублей. Людям, которые имеют детей, положена дополнительная выплата в размере 3 тысяч рублей. Это дополнительное пособие аналогично начисляется тем, кто встал на учет после увольнения с 1 марта», – пояснила Светлана Рендак.

Чтобы оформить дополнительное пособие на детей, выплата которых началась с мая 2020 года, гражданам необходимо предоставить в Центр занятости копию свидетельства о рождении ребенка. Подать заявление на эту выплату может только признанный безработным родитель.

«Сегодня мы уже 197 безработным выплатили полмиллиона рублей на 280 детей. Начисление пособий продолжается, мы готовы обрабатывать новые поступающие документы», – подчеркнула глава Центра занятости Севастополя.

Стоит отметить, что средства выплачиваются частями – но их сумма ежемесячно не может превышать уже упоминавшиеся 12130 рублей плюс дополнительные выплаты за детей.

«Месяц у человека может быть разный: если человек зарегистрирован 15 апреля, то у него месяц с 15 апреля по 15 мая. За этот период он может получить 2 или 3 раза выплату, но в общем она будет в размере максимального плюс дополнительные выплаты за детей», – пояснила Рендак.

Для граждан, которые не работали более года, повышенное пособие по безработице и дополнительные выплаты на детей не предусмотрены. Размер пособия для таких горожан составит 1,5 тысячи рублей. Такая же норма касается людей, работавших без официального трудоустройства.

По словам Светланы Рендак, датой окончания трудовой деятельности считается зафиксированный в трудовой книжке срок. Поэтому неофициальное трудоустройство в службе занятости не принимается.

В тексте использованы материалы: Форпост

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