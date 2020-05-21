Власть
Суд признал банкротом подрядчика строительства дороги в Крыму
Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Сибавтобан» (Новосибирск) банкротом.
Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел, передает «Интерфакс».
«Признать ООО «Сибавтобан» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство на срок пять месяцев», – говорится в решении суда.
Отмечается, что «Сибавтобан» занимается строительством автомобильных дорог и магистралей – в начале 2019 года он ввел девятикилометровый участок Дубки – Левадки объездной дороги Симферополя стоимостью 6,1 млрд рублей.
Соответствующее решение об обращении в суд с требованием банкротства «Сибавтобана» ранее приняли кредиторы компании на общем собрании. В июне 2019 года была введена процедура временного наблюдения в «Сибавтобане» по заявлению выступавшего субподрядчиком на одном из объектов компании ООО «Спецтрансстрой» (Новосибирск). В реестр включен долг по договору этого субподряда на 3,2 млн рублей.
Всего по данным на 19 мая суд включил в реестр «Сибавтобана» требования 77 кредиторов на общую сумму более 820 млн рублей. Крупнейшим кредитором с суммой долга 262,2 млн рублей является банк РНКБ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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