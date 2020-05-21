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Происшествия

Спасатели бьют тревогу: в Крыму из-за засухи участились природные пожары

07:15 четверг, 21 мая 2020
Спасатели бьют тревогу: в Крыму из-за засухи участились природные пожары

фото © МЧС Крыма

В Крыму спасатели бьют тревогу из-за того, что вновь участились случаи возгораний сухой растительности на открытых территориях.

Об этом сообщает глава российского МЧС Крыма Сергей Шахов.

«С начала года крымские огнеборцы совершили уже более 920 выездов на ликвидацию возгораний сухой растительности и мусора, произошедших в природной среде. Такое достаточно большое количество вызывает опасения, а с установлением жаркой и сухой погоды риск возникновения возгораний на открытой территории резко увеличивается», – сказал он.

По словам Шахова, спасатели выезжали на тушение сухостоя трижды только за минувшие сутки. В частности, как сообщается, горело 800 кв. метров сухой растительности в районе села Новопокровка Кировского района, 100 кв. метров в селе Краснолесье Симферопольского района и еще 300 кв. метров в селе Новопокровка Кировского района Крыма.

Напомним, в Крыму продлили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности до 22 мая включительно. Ранее спасатели сообщали, что за прошедшую неделю в Крыму произошло 63 пожара.

В Крыму установили начало летнего пожароопасного сезона с 1 апреля. Запрет на посещение леса продлили до 12 мая.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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