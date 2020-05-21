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Коронавирус в Крыму

Состояние четверых COVID-положительных пациентов в Крыму остается тяжелым

17:09 четверг, 21 мая 2020

Четверо крымчан с подтвержденным COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, всего в стационары госпитализирован 181 инфицированный.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«За истекшие сутки с учетом 15 новых случаев, всего у нас 314 человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Из которых 181 – продолжают лечение и 126 уже выписаны с выздоровлением, – сообщила она. – По-прежнему в наших ковидных госпиталях четыре человека находятся в тяжелом состоянии. 143 пациента – средней степени тяжести».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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