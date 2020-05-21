Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчан продолжают штрафовать за нарушение масочного режима ● Медсестры из детской инфекционки в Евпатории могли заразить 19 человек ● В Крыму пассажиров поезда сразу отправили в обсерватор ● За сутки на Крымскому мосту завернули 22 автомобиля ● Крым закупит 25 тысяч быстрых тестов на COVID-19
Состояние четверых COVID-положительных пациентов в Крыму остается тяжелым
Четверо крымчан с подтвержденным COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, всего в стационары госпитализирован 181 инфицированный.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
«За истекшие сутки с учетом 15 новых случаев, всего у нас 314 человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Из которых 181 – продолжают лечение и 126 уже выписаны с выздоровлением, – сообщила она. – По-прежнему в наших ковидных госпиталях четыре человека находятся в тяжелом состоянии. 143 пациента – средней степени тяжести».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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