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Коронавирус в Крыму

Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон

18:02 четверг, 21 мая 2020
Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон

фото © Новости Крыма

Роспотребнадзор РФ обновил рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Новые рекомендации в значительной степени обновлены по ходатайству Ростуризма, профильных ведомств и бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

С документом можно ознакомиться на сайте ведомства.

— Понимаем, что эти рекомендации также в большей степени определят и работу всего гостиничного и туристического комплекса. Корректировки были проведены при непосредственном участии Ростуризма, по многочисленным просьбам бизнеса и региональных профильных ведомств, в том числе и Крыма, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В частности, отменены требования по заездам сменами не менее двух недель и превращение санатория в обсерватор в случае обнаружения больного коронавирусом. В этом случае, согласно документу, объем и перечень необходимых мероприятий будут определять должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование.

Непонимание бизнеса вызывали рекомендации по внутренней отделке помещений только гладкими материалами, позволяющими проводить влажную уборку, что привело бы к значительному увеличению затрат на ремонт и переоборудование помещений. В новой редакции это условие отменено.

Кроме того, Роспотребнадзор РФ, в частности, рекомендует разграничивать потоки отдыхающих, исходя их принципа социального дистанцирования в местах общего пользования и на пляжах. Смягчены также требования в части организации питания гостей.

Представители бизнеса ведут предварительные подсчеты по организации тестирования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию, предписанные в рекомендациях, и в целом поддерживают изменения в документе.

— Мы будем дорабатывать рекомендации совместно с Роспотребнадзором с учетом мнения бизнеса, но старт работы и этапность, по-прежнему будет определяться крымскими властями в согласовании с федеральным центром, исходя из эпидемиологической ситуации, — отметил Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма решили, что полуострову нужна отдельная программа по поддержке туротрасли. Крыму и другим регионам нужна отдельная государственная программа развития курортов и туристической отрасли.

Названа еще одна возможная дата открытия курортного сезона в Крыму. Открытие туристического сезона на российских курортах может состояться с 1 июля.

Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая. На следующей неделе руководство Крыма обсудит с федеральными властями возможность открытия санаторно-курортных учреждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Власти Крыма вдруг решили, что россияне начнут массово скупать недвижимость в Крыму. Спрос на курортную недвижимость в Крыму значительно возрастет в ближайшие год-два.

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