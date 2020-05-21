Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон

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Роспотребнадзор РФ обновил рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Новые рекомендации в значительной степени обновлены по ходатайству Ростуризма, профильных ведомств и бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

С документом можно ознакомиться на сайте ведомства.

— Понимаем, что эти рекомендации также в большей степени определят и работу всего гостиничного и туристического комплекса. Корректировки были проведены при непосредственном участии Ростуризма, по многочисленным просьбам бизнеса и региональных профильных ведомств, в том числе и Крыма, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В частности, отменены требования по заездам сменами не менее двух недель и превращение санатория в обсерватор в случае обнаружения больного коронавирусом. В этом случае, согласно документу, объем и перечень необходимых мероприятий будут определять должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование.

Непонимание бизнеса вызывали рекомендации по внутренней отделке помещений только гладкими материалами, позволяющими проводить влажную уборку, что привело бы к значительному увеличению затрат на ремонт и переоборудование помещений. В новой редакции это условие отменено.

Кроме того, Роспотребнадзор РФ, в частности, рекомендует разграничивать потоки отдыхающих, исходя их принципа социального дистанцирования в местах общего пользования и на пляжах. Смягчены также требования в части организации питания гостей.

Представители бизнеса ведут предварительные подсчеты по организации тестирования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию, предписанные в рекомендациях, и в целом поддерживают изменения в документе.

— Мы будем дорабатывать рекомендации совместно с Роспотребнадзором с учетом мнения бизнеса, но старт работы и этапность, по-прежнему будет определяться крымскими властями в согласовании с федеральным центром, исходя из эпидемиологической ситуации, — отметил Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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