Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса

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По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Из них - пятеро детей до 17 лет.

Итого на текущий период в республике зарегистрировали 314 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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