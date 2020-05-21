Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Медики Севастополя пожаловались на отсутствие выплат ● Число инфицированных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов ● В Севастополе семилетний ребенок заразился от родителя COVID-19 ● Вирусолог заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса ● Один фельдшер из Севастополя переболел COVID
Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса
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По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Из них - пятеро детей до 17 лет.
Итого на текущий период в республике зарегистрировали 314 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число инфицированных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов. Число людей, инфицированных коронавирусом в мире, к утру 21 мая достигло 5 миллионов, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
В Севастополе семилетний ребенок заразился от родителя COVID-19. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Один из них – семилетний сын одного из ранее заболевших пациентов.
Вирусолог заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших.
Один фельдшер из Севастополя переболел COVID. Фельдшер из Севастополя переболел COVID-19.
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