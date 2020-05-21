Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.5
воздух +14
море +15

Коронавирус в Крыму

Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса

10:01 четверг, 21 мая 2020
Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса

фото © pixabay.com

По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Из них - пятеро детей до 17 лет.

Итого на текущий период в республике зарегистрировали 314 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов. Число людей, инфицированных коронавирусом в мире, к утру 21 мая достигло 5 миллионов, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

В Севастополе семилетний ребенок заразился от родителя COVID-19. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Один из них – семилетний сын одного из ранее заболевших пациентов.

Вирусолог заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших.

Один фельдшер из Севастополя переболел COVID. Фельдшер из Севастополя переболел COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму хотели через суд отменить режим повышенной готовности

В Крыму хотели через суд отменить режим повышенной готовности

Севастопольский городской суд оставил без рассмотрения иск общественников, оспаривавших указ врио губернатора города Михаила Развожаева о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Власть
В Севастополе до конца года закроют один из самых популярных пляжей

В Севастополе до конца года закроют один из самых популярных пляжей

В Севастополе приступили ко второй очереди реконструкции парка Победы.

Власть
Экологи нашли нарушения в Севастопольской бухте

Экологи нашли нарушения в Севастопольской бухте

Инспекторы Росприроднадзора провели рейды по Севастопольской и Балаклавской бухте. Во время них были зарегистрированы мночисленные нарушения природоохранного законодательства.

Коронавирус в Крыму
Медики Севастополя пожаловались на отсутствие выплат

Медики Севастополя пожаловались на отсутствие выплат

В Севастополе прошла встреча сотрудников скорой медицинской помощи с врио губернатора Михаилом Развожаевым.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации