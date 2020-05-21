Коронавирус в Крыму
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Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня
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Власти Симферополя заявили о том, что День города крымская столица будет отмечать в условиях режима «повышенной готовности».
А значит продлится данный режим как минимум ближайшие 2,5 недели.
По данным пресс-службы городского совета Симферополя, об ограничениях при праздновании Дня города сегодня, 20 мая, сказал глава муниципального образования Виктор Агеев.
«Как и другие знаковые даты в этом году, 236-ю годовщину со дня основания крымской столицы мы будем отмечать в рамках режима «повышенной готовности». Поэтому на улицах массового скопления людей быть не должно. Кроме того, это будет выходной праздничный день, и мы должны усилить охрану общественного порядка в городе и контроль за соблюдением мер пожарной безопасности», - сказал Агеев на заседании антитеррористической комиссии.
Напомним, Симферополь был основан в 1784 году, день рождения город отмечает в первое воскресенье июня. В 2020 году праздничная дата выпадает на 7 июня.
Режим «повышенной готовности» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Симферополе был введен с 19 марта до особого распоряжения.
Ранее, 17 марта, в Крыму был введен режим «повышенной готовности» для всех органов управления. В соответствии с ним, в городах и районах запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, рекомендуется максимально сократить количество деловых мероприятий.
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