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Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня

21:30 четверг, 21 мая 2020
Режим «повышенной готовности» в Симферополе продлится как минимум до 7 июня

фото © admnvrsk.ru

Власти Симферополя заявили о том, что День города крымская столица будет отмечать в условиях режима «повышенной готовности».

А значит продлится данный режим как минимум ближайшие 2,5 недели.

По данным пресс-службы городского совета Симферополя, об ограничениях при праздновании Дня города сегодня, 20 мая, сказал глава муниципального образования Виктор Агеев.

«Как и другие знаковые даты в этом году, 236-ю годовщину со дня основания крымской столицы мы будем отмечать в рамках режима «повышенной готовности». Поэтому на улицах массового скопления людей быть не должно. Кроме того, это будет выходной праздничный день, и мы должны усилить охрану общественного порядка в городе и контроль за соблюдением мер пожарной безопасности», - сказал Агеев на заседании антитеррористической комиссии.

Напомним, Симферополь был основан в 1784 году, день рождения город отмечает в первое воскресенье июня. В 2020 году праздничная дата выпадает на 7 июня.

Режим «повышенной готовности» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Симферополе был введен с 19 марта до особого распоряжения.

Ранее, 17 марта, в Крыму был введен режим «повышенной готовности» для всех органов управления. В соответствии с ним, в городах и районах запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, рекомендуется максимально сократить количество деловых мероприятий.

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