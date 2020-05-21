Прогноз погоды в Крыму на четверг 21 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 21 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером Температура воздуха днем от 15 до 17, ночью около 15 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечероми в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечероми в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 15, ночью около 15 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утроми в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 12 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 16, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 16, в Сочи - 18, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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