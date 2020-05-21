Подросток утонул в пруду у симферопольского радиорынка

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка, утонувшего в водоеме в Симферополе.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что вечером 20 мая текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, который рыбачил на водоеме Нижний пруд, о происшествии с подростком. На глазах у мужчины компания школьников в возрасте 14-15 лет купалась в водоеме, один из них резко ушел под воду. Мужчина бросился на его спасение, однако поиски результатов не дали», – сообщила Постнова.

К месту происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты ГСУ СК по Крыму и Севастополю. Тело мальчика было найдено и извлечено из водоема водолазами, ребенок опознан родителями.

В рамках проверки следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В СК отметили, что по периметру водоема какие-либо предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания отсутствуют.

Следователями будет дана правовая оценка, в том числе, и данному обстоятельству. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Нижний пруд расположен у симферопольского радиорынка в районе улицы Объездная.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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