Медсестры из детской инфекционки в Евпатории могли заразить 19 человек

Эпидрасследование продолжается.

Об этом заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– В ходе лабораторного обследования выявлено два случая (заболевания новой коронавирусной инфекцией, – ред.). Это младший медперсонал детского инфекционного отделения Евпаторийской городской больницы. Начато эпидрасследование. Установлен круг контактных лиц – 19 человек. Данные пациенты госпитализированы в 7-ю городскую больницу Симферополя, – сказал Дмитрий Крутиков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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