Медики Севастополя пожаловались на отсутствие выплат

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В Севастополе прошла встреча сотрудников скорой медицинской помощи с врио губернатора Михаилом Развожаевым.

На ней обсудили выплату президентских и региональных надбавок за работу с COVID-больными - положенные выплаты получили не все, кто на самом деле рискует заразиться коронавирусом.

«Если президентские выплаты еще выплачиваются, то региональный указ совершенно не работает на скорой помощи. Потому что некоторые фельдшеры и врачи не получили ничего за то, что они работают в зоне риска. Не получают выплаты и люди, которые работают на полставки, и совместители», – пожаловалась фельдшер скорой помощи Татьяна Кононенко.

Как выяснилось на встрече, по документам, на потенциально «ковидные» вызовы должны отправлять только две специальные бригады, им же и положены президентские выплаты. Однако, по словам врачей, они не справляются с количеством работы, на вызовы с признаками ОРВИ в итоге выезжают «все подряд».

По итогам встречи решено было увеличить количество таких бригад и организовать их работу посменно, чтобы за май выплаты получили одни люди, а за апрель – другие.

Также есть категория медиков и водителей, которые не работают с подтвержденным диагнозом COVID-19, но все равно рискуют им заразиться – выезжают на любые другие вызовы, кроме тех, где пациенты с признаками ОРВИ. Им положены дополнительные выплаты по региональному указу из регионального бюджета.

«Если кто-то выезжает по вызовам с признаками ОРВИ, обозначенным в постановлении Роспотребнадзора, они работают в «красной» зоне, а те, кто выезжает по другим вызовам, работают в зоне риска. Также если фельдшер, врач или водитель участвовал в доставке потенциально зараженных людей в обсерватор, то этим людям надо начислить президентские выплаты. Остальным – тем, кто выезжают к сердечникам и так далее, надо заплатить за риск. Потому что они могут выехать на любой вызов и столкнуться с COVID-19», – уточнил Развожаев.

Кроме того, медики пожаловались на то, что сотрудникам скорой помощи ни разу не делали тестирование на коронавирус. Это врио губернатора объяснил тем, что мощности лаборатории для тестирования в Севастополе пока не хватает, и пообещал, что в ближайшее время у всех будут взяты анализы.

«В течение недели все ошибки будут исправлены и все врачи получат выплаты. Сделаем ротацию бригад, которые выезжают на вызовы с признаками ОРВИ, будем производить отбор сотрудников. Я даю гарантию, что за май все получат положенные деньги», - пообещала главврач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Стульба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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