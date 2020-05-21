Крымскому альфонсу грозит уголовный срок за мошенничество

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» обратилась молодая жительница города Армянск, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как пояснила потерпевшая, она познакомилась с парнем на одном из сайтов знакомств. После переписки молодой человек несколько раз приезжал к ней в гости. Через время новый знакомый попросил перечислить ему на банковскую карту деньги, ссылаясь на то, что в связи с болезнью находится на лечении в Симферополе. Переживающая за самочувствие возлюбленного крымчанка три раза переводила денежные средства на его банковскую карту.

Личность молодого человека была установлена, им оказался 24-летний житель города Красноперекопск. Как выяснилось¸ никаким заболеванием злоумышленник не страдал. Он попросту воспользовался возникшими к нему у доверчивой девушки чувствами, чтобы обмануть ее.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с причинением значительного ущерба). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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