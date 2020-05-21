Крымский муфтият призвал отпраздновать Ораза-байрам дома

Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя призвало мусульман отпраздновать Ораза-байрам дома.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой муфтията обращении к крымским мусульманам.

«Мы обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет», – говорится в сообщении.

В частности, мусульман Крыма призвали провести дома джума-намаз 22 мая и байрам-намаз в первый день празднования Ораза-байрама 24 мая. Обращение связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Здоровье – это дар Аллаха, который человек обязан беречь и которым он должен распоряжаться наилучшим образом. Пусть Аллах защитит и сохранит нас от болезней, бед и несчастий и дарует нам легкий исход от данного испытания! Мир, милость Аллаха и его благословение всем нам», – подчеркивается в обращении.

В этом году в пасхальные дни доступ верующих в храмы был ограничен. Симферопольская и Крымская епархия приняла соответствующее решение по требованию регионального управления Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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