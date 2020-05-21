Крымчан продолжают штрафовать за нарушение масочного режима

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За последние сутки 19 крымчан оштрафовали за нарушение масочного режима.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

«За прошедшие сутки проверили 391 объект, который не должен функционировать, нарушений нет. Проверили 271 лицо с постановлением Роспотребнадзора о самоизоляции, также нет нарушений. По 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения – ред.) задокументировали 19 нарушений. Также проанкетировали 24 пожилых», - отчитался представитель МВД.

Смаглин также добавил, что 34 мобильные группы полицейских за сутки проверили 233 адреса, где находятся приезжие на самоизоляции, нарушений нет.

По данным МВД по РК, по Крымскому мосту за сутки на полуостров въехало 2755 единиц транспорта, 12 из них не допустили. На выезд направлялись 2796 автомобилей, не выпустили - 10.

С 18 мая режим самоизоляции в Крыму носит рекомендательный характер. Однако на всей территории полуострова введен масочный режим в общественных местах, за его несоблюдение грозит административный штраф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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