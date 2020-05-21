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Коронавирус в Крыму

Крым закупит 25 тысяч быстрых тестов на COVID-19

14:43 четверг, 21 мая 2020
Крым закупит 25 тысяч быстрых тестов на COVID-19

фото © pixabay.com

Республика Крым закупит новые тесты, способные за 15 минут выявить COVID-19.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Мы вчера договорились с производителями новых тестов, я созвонился с собственниками предприятия в столице, которые выпускают данные тесты. Новый тест, подтверждена Роспотребнадзором и минздравом его эффективность: 15 минут от момента взятия пробы, кровь из пальца. Очень простая система. Завтра будем заключать соглашение с компанией-поставщиком. Берем 25 тысяч тестов», – уточнил глава Крыма.

Он добавил, что производитель новых тестов предварительно выразил готовность поставить в республику заявленное необходимое количество.

По словам Аксенова, эта мера позволит усилить работу по выявлению вируса среди контактов ранее зараженных. «Нам необходимо усилить работу по выявлению контактов заболевших. Скорость выявления контактов дает гарантию, что распространение инфекции будет минимальным», – подчеркнул Аксенов

За минувшие сутки в Крыму выявлено 15 новых случаев COVID-19. При этом проведено 1206 лабораторных исследований на коронавирус.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Число инфицированных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов. Число людей, инфицированных коронавирусом в мире, к утру 21 мая достигло 5 миллионов, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

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