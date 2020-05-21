Какой сегодня праздник 21 мая

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Сегодня, 21 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День вышиванки в Украине

Фото www.ukrinform.ru

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая. В этот день все желающие, как в Украине, так и за рубежом надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учебу.

Основная цель праздника — сохранение украинских национальных ценностей и их популяризация среди молодежи и населения в целом. Праздник приглашает каждого украинца к совершению простого поступка — надеть вышиванку и в ней пойти на работу или на учебу, подчеркнув свою причастность к украинской культурной традиции.

В этот день по инициативе студентов, школьников, общественных и культурных деятелей проводятся концерты, марши вышиванок, конкурсы, вечеринки, ярмарки.

Международный день космоса

21 мая во всем мире празднуется Международный День Космоса. Этот праздник был установлен в 1998 году. О нем было объявлено из космоса. Эту миссию выполнил американский астронавт Эндрю Томас, пребывая на орбитальной станции «Мир».

Иван Долгий

Народный праздник «Иван Долгий» отмечается 21 мая (по старому стилю - 8 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола Иоанна Богослова. Другие названия праздника: «Иван-градобой», «Пшеничник», «Посев». Долгим праздник назвали за то, что все работы, которые совершались в этот день начинались с самой зари и продолжались до темноты.

Также сегодня, 21 мая, отмечают такие праздники:

- День Тихоокеанского флота России

- День полярника

- День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей

- День военного переводчика в России

- День инвентаризатора (День работника БТИ)

- День музы и вдохновения

- День защиты от безработицы

- День обмена талисманами

- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

- День клубники со сливками (National Strawberry and Cream Day) в США

- День официантов и официанток (National Waiters and Waitresses Day) в США

- День открытия Острова Святой Елены

- День борьбы с терроризмом (Anti-Terrorism Day) в Индии

- День независимости Черногории

- День работников культуры и искусства Казахстана

Сегодня именины празднуют: Зосима, Арсений, Адриан, Пимен, Иван (Иоанн Богослов), Милий.

Что происходило 21 мая в прошлые годы

1091 - произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца.

1499 - правителем с неограниченными полномочиями Эспаньолы (так назвал Христофор Колумб открытый им остров Гаити) вместо адмирала назначен Франсиско Бовадилья.

1502 - испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 км к западу от Африки и площадью 122 км

1635 - Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618-1648 гг.).

1842 - вышел в свет первый том «Мертвых душ»великой сатиры Гоголя.

1851 - в Австралии обнаружено первое золото.

1859 - запуск часов Биг Бен в Лондоне.

1892 - в Киеве пущен первый в России электрический трамвай.

1904 - в Париже основана ФИФАМеждународная федерация футбола.

1918 - в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.

1921 - на Украине создана комиссия по ликвидации неграмотности во главе с Г. Петровским.

1928 - Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1977 - завершены съемки фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

1979 - Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР.

1980 - в США состоялась премьера фильма «Империя наносит ответный удар» из серии «Звездные войны»

1982 - Фолклендская война: Великобритания начала высадку морского десанта на Фолклендских островах.

1991 - Алла Пугачева стала бабушкой. В Лондоне у Кристины Орбакайте родился сын Никита.

2003 - одно из самых скандальных в СНГ представлений для молодежифестиваль современной музыки «Казантип», ежегодно проводившийся в Крыму, объявлен в автономной республике «персоной нон грата».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 мая. Какие праздники будут завтра?

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