Общество
Какой сегодня праздник 21 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 21 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День вышиванки в Украине
Фото www.ukrinform.ru
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая. В этот день все желающие, как в Украине, так и за рубежом надевают на себя вышиванки и приходят в них на работу или учебу.
Основная цель праздника — сохранение украинских национальных ценностей и их популяризация среди молодежи и населения в целом. Праздник приглашает каждого украинца к совершению простого поступка — надеть вышиванку и в ней пойти на работу или на учебу, подчеркнув свою причастность к украинской культурной традиции.
В этот день по инициативе студентов, школьников, общественных и культурных деятелей проводятся концерты, марши вышиванок, конкурсы, вечеринки, ярмарки.
Международный день космоса
21 мая во всем мире празднуется Международный День Космоса. Этот праздник был установлен в 1998 году. О нем было объявлено из космоса. Эту миссию выполнил американский астронавт Эндрю Томас, пребывая на орбитальной станции «Мир».
Иван Долгий
Народный праздник «Иван Долгий» отмечается 21 мая (по старому стилю - 8 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола Иоанна Богослова. Другие названия праздника: «Иван-градобой», «Пшеничник», «Посев». Долгим праздник назвали за то, что все работы, которые совершались в этот день начинались с самой зари и продолжались до темноты.
Также сегодня, 21 мая, отмечают такие праздники:
- День Тихоокеанского флота России
- День полярника
- День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей
- День военного переводчика в России
- День инвентаризатора (День работника БТИ)
- День музы и вдохновения
- День защиты от безработицы
- День обмена талисманами
- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- День клубники со сливками (National Strawberry and Cream Day) в США
- День официантов и официанток (National Waiters and Waitresses Day) в США
- День открытия Острова Святой Елены
- День борьбы с терроризмом (Anti-Terrorism Day) в Индии
- День независимости Черногории
- День работников культуры и искусства Казахстана
Сегодня именины празднуют: Зосима, Арсений, Адриан, Пимен, Иван (Иоанн Богослов), Милий.
Что происходило 21 мая в прошлые годы
1091 - произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца.
1499 - правителем с неограниченными полномочиями Эспаньолы (так назвал Христофор Колумб открытый им остров Гаити) вместо адмирала назначен Франсиско Бовадилья.
1502 - испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 км к западу от Африки и площадью 122 км
1635 - Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618-1648 гг.).
1842 - вышел в свет первый том «Мертвых душ»великой сатиры Гоголя.
1851 - в Австралии обнаружено первое золото.
1859 - запуск часов Биг Бен в Лондоне.
1892 - в Киеве пущен первый в России электрический трамвай.
1904 - в Париже основана ФИФАМеждународная федерация футбола.
1918 - в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.
1921 - на Украине создана комиссия по ликвидации неграмотности во главе с Г. Петровским.
1928 - Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.
1977 - завершены съемки фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».
1979 - Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР.
1980 - в США состоялась премьера фильма «Империя наносит ответный удар» из серии «Звездные войны»
1982 - Фолклендская война: Великобритания начала высадку морского десанта на Фолклендских островах.
1991 - Алла Пугачева стала бабушкой. В Лондоне у Кристины Орбакайте родился сын Никита.
2003 - одно из самых скандальных в СНГ представлений для молодежифестиваль современной музыки «Казантип», ежегодно проводившийся в Крыму, объявлен в автономной республике «персоной нон грата».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 мая. Какие праздники будут завтра?
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