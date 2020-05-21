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Экологи нашли нарушения в Севастопольской бухте
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Инспекторы Росприроднадзора провели рейды по Севастопольской и Балаклавской бухте. Во время них были зарегистрированы мночисленные нарушения природоохранного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным источника в Росприроднадзоре, речь идет в частности о плавучем доке, который затонул в Южной бухте Севастополя в декабре 2019 года. Его хозяин до сих пор не определен, работы по его подъему и буксировке не начаты.
«Это техногенный объект, который содержит горюче-смазочные материалы и техническую воду. Посчитали ориентировочно ущерб от его нахождения в акватории, он за миллион рублей», - уточнил собеседник.
Под внимание инспекторов попала и списанная подводная лодка, которая стояла на ремонте в затонувшем доке, а сейчас находится на распиле в Инкермане. О том, законно ли проводится ее распил, станет ясно после получения документов о проведенной экологической экспертизе. Такие документы Росприроднадзору предоставлены пока не были.
«В водоохранной зоне работает много техники. Например, на мысе Хрустальный проводится реконструкция набережной и пляжа. По закону, запрещено размещение в прибрежной полосе легкоразмываемых грунтов – песка и мелкогалечных, если они не находились там изначально. В этом случае сразу видно, что материал завезенный. Скорее всего, будет возбуждено административное дело по статье 8.42, часть 1», - сказал источник в Росприроднадзоре.
Эта статья предполагает штрафы для граждан в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 8 до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.
Всего в Севастопольской и Балаклавской бухте было обнаружено около 10 нарушений законодательства. По данным пресс-службы Росприроднадзора, уже возбуждено несколько административных дел.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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