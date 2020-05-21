Происшествия
Двум подросткам в Крыму «светит» до 12 лет за жестокое избиение бомжа
Двое жителей Симферополя 17 и 19 лет предстанут перед судом за жестокое избиение гражданина без определенного места жительства.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
«Установлено, что поздней ночью 12 сентября 2019 года студенты одного из колледжей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по дороге в общежитие встретили в подземном переходе по улице Горького гражданина без определенного места жительства, который спал в торговом павильоне. Нетрезвая компания беспричинно избила руками и ногами мужчину, в тяжелом состоянии с многочисленными травмами он был доставлен в медицинское учреждение, а злоумышленники задержаны сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.
В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном из хулиганских побуждений группой лиц». Они были заключены под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Молодым крымчанам грозит до 12 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте поймали похитителей крышек канализационных люков. В Ялте полицейские обнаружили в остановленном автомобиле похищенные несколько часов назад с улиц города крышки от канализационных люков.
В Ялте вор обокрал дом и увез имущество на тоже украденном автомобиле. В Ялте полиция задержала «гостя» из другого региона России, который обокрал дом и угнал машину, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Крымчанин забил молотком знакомого из-за давней детской обиды. Следственные органы предъявили 31-летнему жителю Евпатории обвинение в убийстве знакомого, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Трое севастопольских пчеловодов украли под Бахчисараем 30 ульев. Полицейские задержали группу севастопольцев, которые украли 30 ульев с пасек у села Холмовка Бахчисарайского района.
Экологи нашли нарушения в Севастопольской бухте
Инспекторы Росприроднадзора провели рейды по Севастопольской и Балаклавской бухте. Во время них были зарегистрированы мночисленные нарушения природоохранного законодательства.
Спасатели бьют тревогу: в Крыму из-за засухи участились природные пожары
В Крыму спасатели бьют тревогу из-за того, что вновь участились случаи возгораний сухой растительности на открытых территориях.
Медики Севастополя пожаловались на отсутствие выплат
В Севастополе прошла встреча сотрудников скорой медицинской помощи с врио губернатора Михаилом Развожаевым.
Не обольщаться: уровень заражения COVID-19 в Крыму растет
Уровень заражения COVID-19 в Крыму еще имеет тенденцию к росту.
20 часов назад
Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка
Двое граждан, ранее прибывших в Крым из другого субъекта РФ и скрывавшиеся от обязательной обсервации, попались в при посещении отделения банка.