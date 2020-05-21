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Происшествия

Двум подросткам в Крыму «светит» до 12 лет за жестокое избиение бомжа

09:09 четверг, 21 мая 2020

Двое жителей Симферополя 17 и 19 лет предстанут перед судом за жестокое избиение гражданина без определенного места жительства.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что поздней ночью 12 сентября 2019 года студенты одного из колледжей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по дороге в общежитие встретили в подземном переходе по улице Горького гражданина без определенного места жительства, который спал в торговом павильоне. Нетрезвая компания беспричинно избила руками и ногами мужчину, в тяжелом состоянии с многочисленными травмами он был доставлен в медицинское учреждение, а злоумышленники задержаны сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном из хулиганских побуждений группой лиц». Они были заключены под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодым крымчанам грозит до 12 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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