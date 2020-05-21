Двое жителей Керчи ограбили цветочницу из мести

Патрульными полицейскими в г. Керчи по «горячим следам» задержаны подозреваемые в совершении грабежа.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Вечером 15 мая в один из цветочных магазинов города вошли двое молодых мужчин. Один из них отвлекал продавца, а другой из-под прилавка открыто похитил кошелек, в котором находилась выручка. С места совершения преступления злоумышленники скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

На установление местонахождения и задержание подозреваемых в совершении ограбления были ориентированы все наряды полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны полицейскими на одной из центральных улиц города. Подозреваемые находились в состоянии опьянения. Причем, один из них на момент задержания продолжал употреблять спиртное.

Злоумышленниками оказались ранее судимый 25-летний местный житель и его 26-летний приятель. Похищенные денежные средства были изъяты у них полицейскими.

Подозреваемые пояснили, что план хищения денежных средств возник в результате распития алкоголя и желания одного из соучастников отомстить своей второй половине, которая работала в магазине флористом, за разлад в семейной жизни. Мужчины хорошо знали, где находится выручка.

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок до семи лет с крупным штрафом.

Также в отношении подозреваемых составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21 КоАП РФ), невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации (20.6.1 ч.1 КоАП РФ). Еще один протокол составлен в отношении одного из соучастников преступления за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом (ст.20.20 ч.1 КоАП РФ).

Подозреваемые в совершении преступления находятся под стражей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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