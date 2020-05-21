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Происшествия

Два человека погибли в крупном ДТП в Крыму

В Симферопольском районе произошло тройное ДТП, в котором погибли два человека, сообщает управление ГИБДД МВД по РК.

Авария произошла в Симферопольском районе накануне вечером по дороге «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» на 627 километре. 18-летний водитель мопеда Honda Dio ехал со стороны села Широкое в направлении села Новоандреевка и не уступил дорогу автомобилю Mazda, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Из-за удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате аварии погибли двое: водитель мопеда и водитель автомобиля Mazda.

Ранее на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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