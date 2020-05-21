«Что б они сдохли…» Мэр Алушты высказалась по поводу туристов на пляже

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Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за неосторожную фразу про собак и туристов, сказанную во время заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Огнева призналась, что «не имела в виду ничего дурного».

Во время заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции градоначальница прокомментировала привычку отдыхать на пляже с домашними питомцами.

Видео тут же выложили в соцсетях, и началось бурное обсуждение. Собачники же заклеймили Огневу позором, те, кому градоначальница не нравится, как таковая, потребовали ее отставки, некоторые предположили, что речь совсем не о собачках, что «весьма показательно для мэра туристического города». Нашлись у Огневой и защитники, особенно среди тех, кому не нравится загорать в компании чьих-то четвероногих «братьев» и «друзей».

Глава Алушты поспешила оправдаться, заявив, что ее неправильно поняли – ничего дурного у нее и в мыслях не было. Но опять не смогла сдержаться и перешла в наступление, потребовав, чтобы люди с понимаем относились к чиновникам, «а не цеплялись к какой-нибудь одной фразе и мусолили это».

«Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома, – сказала Огнева. – Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно».

Глава администрации Алушты также обратилась к крымчанам с просьбой не цепляться за «неосторожно брошенные фразы». «Мне хотелось бы, чтобы люди, наоборот, видели и понимали, что главы (муниципалитетов) переживают, а не цеплялись к какой-нибудь одной фразе и мусолили это. Больше нет проблем?» – подчеркнула Огнева.

За два часа после публикации видео набрало несколько тысяч просмотров. Пользователи социальных сетей предположили, что фраза была адресована не домашним питомцам. Некоторые комментаторы предложили Огневой после неосторожной фразы подать в отставку. Другие читатели, напротив, встали на сторону главы администрации, списав высказывание о собаках на хроническую усталость и напряженную работу в условиях карантинных ограничений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ, Новый день

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