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Коронавирус в Крыму

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов

08:43 четверг, 21 мая 2020

Число людей, инфицированных коронавирусом в мире, к утру 21 мая достигло 5 миллионов, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

За время пандемии скончались более 328 тыс. человек, выздоровели 1 млн 900 тысяч, сообщает Радіо Свобода.

Больше всего людей заразились COVID-19 в США – 1 млн 552 тыс. человек. В этой стране умерли 93 с половиной тысячи пациентов, выздоровели более 294 тыс.

Около 300 тыс. инфицированных – в России и Бразилии, почти 250 тыс. – в Великобритании, около 230 тыс. – в Испании и Италии.

Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.

Он вызывает заболевания COVID-19. В некоторых случаях течение болезни легкое, в других – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных выздоравливает; умирают преимущественно люди с ослабленной иммунной системой, в частности пожилые.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев. В нынешних условиях любые массовые мероприятия могут стать потенциальным очагом инфицирования.

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