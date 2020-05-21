Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе семилетний ребенок заразился от родителя COVID-19 ● Вирусолог заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса ● Один фельдшер из Севастополя переболел COVID ● Крым рискует довольно быстро вернуться под «домашний арест» ● По мосту за сутки в Крым въехало свыше 2600 автомобилей
Число инфицированных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов
Число людей, инфицированных коронавирусом в мире, к утру 21 мая достигло 5 миллионов, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
За время пандемии скончались более 328 тыс. человек, выздоровели 1 млн 900 тысяч, сообщает Радіо Свобода.
Больше всего людей заразились COVID-19 в США – 1 млн 552 тыс. человек. В этой стране умерли 93 с половиной тысячи пациентов, выздоровели более 294 тыс.
Около 300 тыс. инфицированных – в России и Бразилии, почти 250 тыс. – в Великобритании, около 230 тыс. – в Испании и Италии.
Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.
Он вызывает заболевания COVID-19. В некоторых случаях течение болезни легкое, в других – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных выздоравливает; умирают преимущественно люди с ослабленной иммунной системой, в частности пожилые.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Вирусолог заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших.
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