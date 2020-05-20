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Власть

Зеленский признал необходимость большего обсуждения Крыма

18:09 среда, 20 мая 2020
Зеленский признал необходимость большего обсуждения Крыма

фото © president.gov.ua

Владимир Зеленский сказал, что «аннексия Крыма не обсуждается в Минске и ее нужно чаще затрагивать на международных площадках».

Вопрос Крыма сейчас недостаточно обсуждается на международных площадках. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая.

Президент заверил, что обсуждает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми встречается. Партнеры Украины - США, Канада и ЕС, включая Германию и Францию, публично признают: «пока Крым не вернется, санкции не будут сняты», подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что «Россия не желает обсуждать крымский вопрос».

«Честно говоря, я сказал (на нормандской встрече - ред.) это Путину: я чувствую, что РФ не хочет обсуждать этот вопрос. Но мы помним, что это наша земля, это наш народ. И, возможно, вы правы: пришел момент, когда этих площадок недостаточно для того, чтобы говорить о Крыме», - добавил Зеленский.

Президент также напомнил, что в минском процессе вопрос Крыма не поднимается, и согласился, что это несправедливо.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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