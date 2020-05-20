Власти Крыма решили, что полуострову нужна отдельная программа по поддержке туротрасли

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Крыму и другим регионам нужна отдельная государственная программа развития курортов и туристической отрасли.

Такого мнения придерживается министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.

По его мнению, это должно быть, в частности, субсидирование строительства новых и реконструкции существующих объектов, а также создание качественной сопутствующей инфраструктуры по аналогии с программами, которые существуют в промышленности. Оборонном комплексе и сельском хозяйстве.

Такое мнение он выразил на очередном видеосовещании с участием представителей органов власти и турбизнеса.

Принятие такой программы позволит не только поддержать туротрасль и обеспечить загрузку санаториев и гостиничных комплексов, особенно на курортах Юга России, но и поможет россиянам на особых льготных условиях восстановить здоровье после пандемии. Такое обязательство может быть закреплено в положениях предлагаемой им программы.

«Это здоровье нации и в то же время мощный экономический стимул роста для всей страны, а не только для этих регионов», - считает министр.

В свою очередь присутствующие на видеовстрече крымские эксперты индустрии гостеприимства выразили большую надежду на законопроект, принятый Государственной думой РФ в первом чтении 12 мая. Они считают, что он дает возможность правительству РФ в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязательство туроператоров по возврату туристам уплаченных ими средств за перенесенный тур при условии предоставления равнозначного тура в установленный срок. В соответствии с документом, туроператоры могли бы оформлять ваучеры, подтверждающие право туриста на предоставление тура в более поздние сроки.

При этом, говорится в сообщении пресс-службы минтуризма Крыма, полуостров уже приступил к поэтапному выходу из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса в марте. Касается это и турсферы. В частности, уже разрешена работа персонала, обеспечивающего эксплуатацию, содержание и поддержание надлежащего состояния объектов санаторно-курортной и гостиничной сферы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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