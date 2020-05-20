Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +25
море +15

Коронавирус в Крыму

Власти Крыма решили, что полуострову нужна отдельная программа по поддержке туротрасли

11:43 среда, 20 мая 2020
Власти Крыма решили, что полуострову нужна отдельная программа по поддержке туротрасли

фото © iKrym.com

Крыму и другим регионам нужна отдельная государственная программа развития курортов и туристической отрасли.

Такого мнения придерживается министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.

По его мнению, это должно быть, в частности, субсидирование строительства новых и реконструкции существующих объектов, а также создание качественной сопутствующей инфраструктуры по аналогии с программами, которые существуют в промышленности. Оборонном комплексе и сельском хозяйстве.

Такое мнение он выразил на очередном видеосовещании с участием представителей органов власти и турбизнеса.

Принятие такой программы позволит не только поддержать туротрасль и обеспечить загрузку санаториев и гостиничных комплексов, особенно на курортах Юга России, но и поможет россиянам на особых льготных условиях восстановить здоровье после пандемии. Такое обязательство может быть закреплено в положениях предлагаемой им программы.

«Это здоровье нации и в то же время мощный экономический стимул роста для всей страны, а не только для этих регионов», - считает министр.

В свою очередь присутствующие на видеовстрече крымские эксперты индустрии гостеприимства выразили большую надежду на законопроект, принятый Государственной думой РФ в первом чтении 12 мая. Они считают, что он дает возможность правительству РФ в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязательство туроператоров по возврату туристам уплаченных ими средств за перенесенный тур при условии предоставления равнозначного тура в установленный срок. В соответствии с документом, туроператоры могли бы оформлять ваучеры, подтверждающие право туриста на предоставление тура в более поздние сроки.

При этом, говорится в сообщении пресс-службы минтуризма Крыма, полуостров уже приступил к поэтапному выходу из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса в марте. Касается это и турсферы. В частности, уже разрешена работа персонала, обеспечивающего эксплуатацию, содержание и поддержание надлежащего состояния объектов санаторно-курортной и гостиничной сферы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая. На следующей неделе руководство Крыма обсудит с федеральными властями возможность открытия санаторно-курортных учреждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Власти Крыма вдруг решили, что россияне начнут массово скупать недвижимость в Крыму. Спрос на курортную недвижимость в Крыму значительно возрастет в ближайшие год-два.

В Сочи готовятся открыть пляжи и ввести на них социальную дистанцию. В этот курортный сезон на пляжах Сочи отдыхающим придется соблюдать дистанцию.

Аксенов все еще не верит в курортный сезон 2020. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал маловероятным восстановление этим летом туристического потока на полуостров в тех объемах, которые существовали до пандемии коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову

Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову

Коллектив Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи записал видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову.

Коронавирус в Крыму
Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка

Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка

Двое граждан, ранее прибывших в Крым из другого субъекта РФ и скрывавшиеся от обязательной обсервации, попались в при посещении отделения банка.

Коронавирус в Крыму
Не обольщаться: уровень заражения COVID-19 в Крыму растет

Не обольщаться: уровень заражения COVID-19 в Крыму растет

Уровень заражения COVID-19 в Крыму еще имеет тенденцию к росту.

Коронавирус в Крыму
Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший

Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший

По состоянию на утро 20 мая в Крыму диагностировали всего один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации