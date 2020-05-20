Вирусолог заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса

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Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших.

За вторник выписали 9262 пациента, тогда как заболели 8764 человека. Таким образом общее число выздоровевших на 20 мая составляет 85 395 человек.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что пик эпидемии в России преодолен.

— Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться, — сказал ученый.

Он не поддержал мнение, что снизилось не количество зараженных, а число тестов на вирус.

— Тесты, вроде, делают. Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет, — добавил Альштейн.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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