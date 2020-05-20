Вандалы повредили арт-объект на ялтинской набережной

Инсталляция – большой воздушный шар, установленная в центре набережной Ялты накануне 8 марта, пострадала от рук хулиганов.

Как сообщили в администрации города, восстановлению данный объект не подлежит и его придется демонтировать.

«Оборвали цветы, разорвали ткань шара. На замечания отвечали грубостью, а, увидев в моих руках телефон, убежали. Проходящий мимо мужчина пытался их догнать. Но, увы. Ребятам лет по 17», – написала в одной из социальных сетей очевидица происшествия.

По поводу случившегося к жителям города обратился глава администрации Ялты Иван Имугрунт. «Эта праздничная инсталляция нравилась как жителям, так и гостям города и была одним из любимых мест для фотосессий. К сожалению, сейчас ее придется демонтировать. В связи с этим хотелось бы обратиться к ялтинцам с просьбой бережно относиться к городскому имуществу. Только сообща мы можем сохранить комфорт и уют в городе», – выразил уверенность он.

При этом в местной администрации обратили внимание, что любой акт вандализма влечет за собой не только финансовые затраты на восстановление, но и наносит душевные раны людям, которые любят и берегут свой город. «Кроме того, напоминаем, что по всей центральной части города установлены камеры видеонаблюдения, поэтому поиск вандалов остается лишь делом времени. Их личности сейчас устанавливаются», – заверили в администрации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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