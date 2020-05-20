В Симферополе произошел крупный пожар на территории промзоны

Пожар на территории промзоны произошел в районе Московского шоссе в Симферополе.

«Горят склады в промышленной зоне в поселке Аграрное, черный дым виден с Московского кольца Симферополя. Возле горящих складов стоят люди, видимо, сотрудники, которые эвакуировались с места происшествия», – рассказал очевидец.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму, на место направлено отделение пожарных, подробности инцидента уточняются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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