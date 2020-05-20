Происшествия
В Симферополе произошел крупный пожар на территории промзоны
Пожар на территории промзоны произошел в районе Московского шоссе в Симферополе.
«Горят склады в промышленной зоне в поселке Аграрное, черный дым виден с Московского кольца Симферополя. Возле горящих складов стоят люди, видимо, сотрудники, которые эвакуировались с места происшествия», – рассказал очевидец.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму, на место направлено отделение пожарных, подробности инцидента уточняются.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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