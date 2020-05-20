Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вирусолог заявил о пройденном пике эпидемии коронавируса ● Один фельдшер из Севастополя переболел COVID ● Крым рискует довольно быстро вернуться под «домашний арест» ● По мосту за сутки в Крым въехало свыше 2600 автомобилей ● Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев
В Севастополе семилетний ребенок заразился от родителя COVID-19
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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Один из них – семилетний сын одного из ранее заболевших пациентов.
По данным пресс-службы правительства города, все заразившиеся находились в контактной группе с теми, у кого уже был поставлен этот диагноз.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 147 человек. Выздоровел 101 человек, 2 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице № 9 – 68. Под наблюдением по месту жительства – 705 человек.
В режиме обсерватора работают пансионат «Изумруд» и строительный городок в бухте Омега. Большая часть строителей уже вывезена из города.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за истекшие сутки только один зараженный коронавирусом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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