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Коронавирус в Крыму

В Севастополе семилетний ребенок заразился от родителя COVID-19

В Севастополе семилетний ребенок заразился от родителя COVID-19

фото © pixabay.com

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Один из них – семилетний сын одного из ранее заболевших пациентов.

По данным пресс-службы правительства города, все заразившиеся находились в контактной группе с теми, у кого уже был поставлен этот диагноз.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 147 человек. Выздоровел 101 человек, 2 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице № 9 – 68. Под наблюдением по месту жительства – 705 человек.

В режиме обсерватора работают пансионат «Изумруд» и строительный городок в бухте Омега. Большая часть строителей уже вывезена из города.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за истекшие сутки только один зараженный коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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