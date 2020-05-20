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Власть

В России решили не штрафовать коммунальщиков за плохую работу

09:28 среда, 20 мая 2020

В России для коммунальных служб предложили заменить штрафы за некачественную работу на снижение стоимости услуги при ее некачественном исполнении.

Соответствующих законопроект зарегистрирован Государственной Думе РФ, сообщают «Известия». Кроме того, коммунальщиков хотят заставить возмещать гражданам моральный и материальный вред.

«Мы сначала отнеслись к этому законопроекту отрицательно, но потом изменили свое мнение. При штрафе существует более сложная процедура выплаты этих денег потребителю. Поэтому от нее решено отказаться в пользу перерасчета. Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные», - прокомментировала глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В управляющих компаниях отнеслись к подобным предложениям положительно. В частности, было отмечено, что управляющим компаниям не выделяют деньги на выплату штрафов, из-за чего снижается качество производимых работ.

Однако далеко не все поддерживают данную инициативу. Так, некоторые депутаты Госдумы выразили мнение, что отмена штрафов приведет к безнаказанности коммунальщиков за некачественно сделанную работу, а россиянам станет гораздо тяжелее защищать свои права.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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