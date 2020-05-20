Коронавирус в Крыму
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В России отменят плановую вакцинацию из-за COVID
фото © Новости Крыма
Из-за эпидемии коронавируса Минздрав РФ принял решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, во время эпидемии COVID идет и так достаточно большая нагрузка на иммунитет, поэтому было принято решение приостановить вакцинацию.
«Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», - сказал Гриднев.
Он объяснил, что вирусы в данный момент занимают первое место по угрозам для здоровья человека, поэтому важным компонентов профилактики коронавируса будет вакцина, которая сейчас . Как только она будет готова, тогда Минздрав определится по календарю прививок.
По данным опроса ВЦИОМ, более 90% россиян поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса при появлении в России вакцины с доказанной эффективностью. На данный момент в России зарегистрировано почти 300 тысяч заболевших COVID. Более 76 тысяч человек выздоровело, более 2800 тысяч человек умерло.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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