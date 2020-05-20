В Крыму владелец магазина и продавец торговали самогоном собственного производства

Перед судом предстанут жители Белогорского района, обвиняемые в реализации недоброкачественной спиртосодержащей продукции.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Белогорского района, осуществлявших незаконную реализацию недоброкачественной спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Так, Белогорским МСО ГСУ СК России по Белогорскому району Республике Крым и г. Севастополю было возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, а также лица, работающего у него в качестве продавца, которые незаконно изготавливали с сбывали спиртосодержащую продукции, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Действия указанных лиц квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение с целью сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение названного преступления предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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