Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.1
воздух +22
море +15

Коронавирус в Крыму

В Крыму усилили контроль за открывшимися предприятиями

14:48 среда, 20 мая 2020

Еще больше министерств и ведомств участвуют в проверках деятельности предприятий в городах и районах РК.

Об этом Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Со вчерашнего дня включились в состав мобильных групп по проверке санитарных норм и карантинных мероприятий, которые проводятся на территории городов и районов, МЧС, Минюст, Минэкологии, а также Минкурортов и комитет по кадастровой регистрации.

Это лица, которые уполномочены составлять административные протоколы. (…) По итогу вчерашнего дня администрациями муниципальных образований были проверены более 5 тысяч хозяйственных субъектов на территории муниципальных районов, более 5 тысяч в городских округах. Общее количество выявленных нарушений – 156, — сообщил Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму наказали 20 человек, отказавшихся носить маски. В республике, при проверке соблюдения масочного режима и проведении соответствующей разъяснительной работы, правоохранители выявили 20 особо несговорчивых граждан.

Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка. Двое граждан, ранее прибывших в Крым из другого субъекта РФ и скрывавшиеся от обязательной обсервации, попались в при посещении отделения банка.

Керчанин проведет восемь лет в колонии за торговлю кокаином в Симферополе. Житель Керчи, признанный виновным в сбыте наркотиков, приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Крыму пьяный водитель накинулся с кулаками на сотрудника ДПС. Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднику полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Коронавирус в Крыму
Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову

Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову

Коллектив Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи записал видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову.

Коронавирус в Крыму
Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка

Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка

Двое граждан, ранее прибывших в Крым из другого субъекта РФ и скрывавшиеся от обязательной обсервации, попались в при посещении отделения банка.

Коронавирус в Крыму
Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев

Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев

В нынешних условиях любые массовые мероприятия могут стать потенциальным очагом инфицирования.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации