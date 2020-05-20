В Крыму усилили контроль за открывшимися предприятиями

Еще больше министерств и ведомств участвуют в проверках деятельности предприятий в городах и районах РК.

Об этом Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Со вчерашнего дня включились в состав мобильных групп по проверке санитарных норм и карантинных мероприятий, которые проводятся на территории городов и районов, МЧС, Минюст, Минэкологии, а также Минкурортов и комитет по кадастровой регистрации.

Это лица, которые уполномочены составлять административные протоколы. (…) По итогу вчерашнего дня администрациями муниципальных образований были проверены более 5 тысяч хозяйственных субъектов на территории муниципальных районов, более 5 тысяч в городских округах. Общее количество выявленных нарушений – 156, — сообщил Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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