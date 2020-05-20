В Крыму тысячами исчезают приезжие: статистика не сходится даже у официальных лиц

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В Крыму растет число приезжих.

Правительство РК не стало закрывать границы, но ввело обязательное требование всем, въезжающим на полуостров, в течение 14 дней соблюдать карантин. Те, у кого есть крымская прописка или недвижимость, могут провести этот период у себя дома. Остальные обязаны отправиться в обсерватор.

Не смотря на жесткие требования, по словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, с 12 мая число прибывающих на полуостров железнодорожным транспортом, выросло в 2 раза. Значительно увеличилось и количество въезжающих через автомобильные пункты пропуска. Через Крымский мост ежедневно прибывают 2,5 – 3 тысячи автомобилей

Однако в обсерваторы, согласно официальным отчетам, направляют единицы. Даже если все въезжающие – исключительно крымчане, они должны в течение двух недель (соблюдая режим самоизоляции) находится под присмотром врачей. Однако, опять же по официальным данным, под медицинским наблюдением находятся всего около 2 тысяч человек.

Куда деваются приехавшие, совершенно не понятно.

Напомним, по свидетельствам крымчан, полуостров забит приезжими. И. если крупные отели выдают всех своих постояльцев за командировочных, то обитатели курортных поселков даже не скрывают, что они приехали отдыхать и никакой карантин соблюдать не собираются.

Власти предпочитают данную тему не обсуждать.

Сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса глава РК Сергей Аксенов озвучил обращение одного из крымчан о том, что в Алуште полно приезжих. Все размещены в частном секторе, о проверках владельцев мест размещения предупреждают. «Я не говорю, что это истина в последней инстанции», – прокомментировал обращение Аксенов и перешел к другим темам.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названа еще одна возможная дата открытия курортного сезона в Крыму. Открытие туристического сезона на российских курортах может состояться с 1 июля.

Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая. На следующей неделе руководство Крыма обсудит с федеральными властями возможность открытия санаторно-курортных учреждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Власти Крыма вдруг решили, что россияне начнут массово скупать недвижимость в Крыму. Спрос на курортную недвижимость в Крыму значительно возрастет в ближайшие год-два.

В Сочи готовятся открыть пляжи и ввести на них социальную дистанцию. В этот курортный сезон на пляжах Сочи отдыхающим придется соблюдать дистанцию.